Journalist Wall Street Journal blijft langer in Russische cel

Evan Gershkovich, de journalist van The Wall Street Journal die eind maart in Rusland werd opgepakt op verdenking van spionage, moet in de cel blijven. Een rechtbank in Moskou heeft dinsdag het verzoek tot vrijlating van de Amerikaanse Ruslandcorrespondent afgewezen. Hij riskeert 20 jaar cel.

De hoorzitting was de eerste publieke verschijning van de 31-jarige Evan Gershkovich sinds zijn arrestatie en was deels toegankelijk voor media. Die zagen hoe de Ruslandcorrespondent met een glazen wand werd gescheiden van de rest van de rechtszaal. Gershkovich had beroep aangetekend nadat hij eind vorige maand in de Russische stad Jekaterinenburg werd opgepakt op verdenking van spionage, maar tevergeefs: de rechter in Moskou had geen oren naar zijn verdediging en dus blijft hij tot minstens 29 mei in voorlopige hechtenis. Zijn straf kan oplopen tot twintig jaar als hij schuldig wordt bevonden.

De Amerikaanse regering is wel overtuigd van Gershkovich’ onschuld en heeft van zijn vrijlating de hoogste prioriteit gemaakt. “De beschuldigingen tegen Evan zijn ongegrond en we roepen Rusland op om hem onmiddellijk vrij te laten”, verklaarde Amerikaans ambassadeur in Moskou Lynne Tracy na de hoorzitting aan de verzamelde pers.

Volgens de ngo Reporters Without Borders zou Evan Gershkovich in Jekaterinenburg geweest zijn om te werken aan een reportage over de beruchte Russische Wagner-militie. De journalist was een van de weinige nog in Rusland werkzame correspondenten sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Sinds de val van de Sovjet-Unie is hij bovendien de eerste buitenlandse journalist die verdacht wordt van spionage.