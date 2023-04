Belgisch profvoetbal geeft minder uit aan makelaars: KRC Genk betaalt het meest in 1A, Lommel SK het meest in 1B

Onze profclubs hebben de afgelopen twaalf maanden ongeveer 22 miljoen euro betaald aan tussenpersonen. Dat is zo’n negen miljoen euro minder dan een jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Belgische voetbalbond rond transacties en tussengekomen partijen in de periode van 1 april 2022 tot 31 maart 2023.

Racing Genk betaalde de afgelopen twaalf maanden het meeste van alle profclubs aan makelaars. In totaal vloeide zo’n 3,7 miljoen euro van de Limburgse club naar tussenpersonen. Eerste achtervolger is AA Gent met net geen 3,5 miljoen euro. Antwerp vervolledigt de top drie met iets meer dan 3 miljoen euro. STVV staat op plaats zeven met ruim 1,1 miljoen euro.

Lommel SK koploper in 1B

In de twaalf maanden voordien was Anderlecht nog koploper met 4,4 miljoen euro aan betalingen aan makelaars. Maar Paars-wit snoeide fors in de uitgaven aan makelaars, waardoor het bedrag daalde naar zo’n anderhalf miljoen euro. Seraing is de club die met zo’n 100.000 euro het minste uitgaf aan tussenpersonen. In de Challenger Pro League betaalde geen enkele club meer aan makelaars dan Lommel SK met zo’n 326.000 euro.

Wat kunnen we nog lezen in het rapport? Wel, vorig jaar gaven de Belgische clubs in 1A iets meer dan 171 miljoen euro uit aan spelers, maar daartegenover staat bijna 252 miljoen euro aan uitgaande transfers. Dat is een positieve van transferinkomsten van zo’n 80 miljoen euro, wat vergelijkbaar is met de periode voor corona. In 1B oogt die balans wel negatief, met 10 miljoen euro meer uitgaven aan spelers dan inkomsten.

Wat nog opvalt: spelers betalen steeds vaker ook zelf voor hun makelaar, al dan niet rechtstreeks zoals FIFA het in de toekomst zal opleggen, of via hun club als een voordeel van alle aard op hun ​​salaris. De afgelopen twaalf maanden vloeide zo ongeveer 2,3 miljoen euro rechtstreeks van speler naar makelaar, terwijl dat een jaar voordien nog geen half miljoen euro was.