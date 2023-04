De Tiktok-filter die je ouder maakt is een hit én een goede zaak

De meeste gezichtsfilters op sociale media focussen op één ding: je er strakker laten uitzien dan je in werkelijkheid bent. Het gebruik van de filters kan een negatieve impact hebben op je zelfvertrouwen en volgens sommige onderzoeken zelfs tot angsten en depressieve klachten leiden. In de huidige maatschappij, die geobsedeerd lijkt door de eeuwige jeugd en onrealistische schoonheidsstandaarden, krijgt ouder worden op die manier een slechte reputatie.

Nu lijkt een nieuwe, razend populaire filter op Tiktok het tij te keren. Meer dan 200 miljoen gebruikers hebben reeds de door AI gegenereerde verouderingsfilter uitgetest. Deze brengt de contouren van je gezicht in kaart en toont hoe je er over enkele tientallen jaren zou kunnen uitzien. De gemanipuleerde afbeeldingen zijn griezelig realistisch en moeilijk te onderscheiden van een echte foto.

Dat de verouderingsfilter zo populair is, is positief nieuws. De meeste Tiktokkers zijn tussen de 13 en 24 jaar, een doelgroep die bijzonder onzeker kan worden van beautyfilters die doorgaans wangen en lippen voller maken. Verschillende psychologische onderzoeken hebben aangetoond dat nadenken over je toekomstige zelf verband houdt met een beter geestelijk welzijn. In andere woorden: jezelf zien als oudje is beter voor je zelfbeeld dan een perfecte versie van jezelf zien.

Zo ga je te werk

Wie de oudere versie van zichzelf graag wil ontmoeten, heeft naast Tiktok nog twee andere apps nodig: Faceapp en Capcut. Met die eerste kan je het verouderingseffect ‘cool old’ toevoegen, met de tweede maak je een filmpje dat de evolutie van je voorkomen in beeld brengt. Zodra je de bewerkte foto hebt, moet je even terug naar Tiktok. Zoek daar het Capcut-sjabloon, laad je beelden op en deel met je volgers.