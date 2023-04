De voorlopige deelnemerslijst van de Waalse Pijl 2023: Wie stopt Tadej Pogacar?

Er lijkt geen maat te staan op Tadej Pogacar. De Sloveen is de te kloppen man in de Waalse Pijl. Geen Dylan Teuns en Remco Evenepoel morgen. Zij zullen de Sloveen alvast niet aftroeven op de Muur van Hoei. Toch starten er genoeg outsiders in de venijnige heuvelklassieker: de bekendste is Thomas Pidcock, maar renners zoals Cosnefroy en Gaudu mag je zeker niet onderschatten. Bekijk hier de volledige deelnemerslijst*.