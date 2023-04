21 doden bij brand in ziekenhuis in Peking

Bij een brand in een ziekenhuis in de Chinese stad Peking zijn dinsdag 21 mensen om het leven gekomen. Het gaat om patiënten en personeelsleden. Tientallen patiënten moesten geëvacueerd worden, zo meldden Chinese staatsmedia.

21 mensen overleefden de brand niet, sommigen omdat ze uit paniek uit het raam waren gesprongen. Het ziekenhuispersoneel moest 71 patiënten uit hun kamers evacueren nadat een brand was uitgebroken in het Changfeng-ziekenhuis in Peking. Het vuur kon inmiddels worden gedoofd en alle overige patiënten konden worden gered. De oorzaak van de brand is nog onbekend maar wordt onderzocht, klinkt het.