Pleegde bekende advocaat Omar Souidi vluchtmisdrijf na zware crash?

Televisie-advocaat Omar Souidi, vooral bekend als raadsman van bekende verkeersdelinquenten als Tanja Dexters of Radja Nainggolan, komt nu zelf in het vizier van politie en gerecht. Zijn auto was op 11 maart betrokken bij een zware crash op de Wijnegemsteenweg in Schilde, maar volgens de politie is het niet duidelijk wie precies achter het stuur zat. Souidi zelf, of zijn vrouw Charlotte? “Mijn cliënt erkent dat hij die nacht achter het stuur zat van die wagen. Hij benadrukt dat hij niet onder invloed was van alcohol of andere middelen”, reageert zijn advocaat.

11 maart, 6.40u. De bewoners van de Wijnegemsteenweg in Schilde worden bruusk uit hun slaap gewekt door een holle klap, gevolgd door een aantal auto-alarmen die afgaan. “Het leek wel of er een container voor onze deur werd neergekwakt”, zegt buurtbewoonster Ines Wouters, die op dat moment nog niet ten volle beseft wat er werkelijk aan de hand is.

De overburen zien vanuit hun slaapkamer wel wat er is gebeurd. Een zware Land Rover is met hoge snelheid ingereden op de twee voertuigen die bij de familie Wouters voor de deur staan geparkeerd. De twee wagens, een Land Rover Discovery en een Mercedes GLS, zijn verloren, perte totale, total loss. Het aanrijdende voertuig werd door de aanrijding gelanceerd en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal, die volledig werd weggemaaid.

© rr

De geschrokken buren zien een man met zwarte haren en een opvallende jas uit het verhakkelde en smeulende wrak kruipen. Ze vertellen aan de politie dat de man gewoon wegwandelt. Een tijdje later duikt een dame op, die beweert achter het stuur van de wagen te hebben gezeten. “De dame zei dat ze helemaal van slag was, maar dat zij de chauffeur van het aanrijdende voertuig was. Maar dat is niet wat een aantal buren van ons hebben gezien.”

De Land Rover die de twee andere wagens en de lantaarnpaal in gort heeft gereden, is het voertuig waarmee de bekende advocaat Omar Souidi zich doorgaans verplaatst. Souidi is gekend als raadsman van Bekende Vlamingen als Tanja Dexters of Radja Nainggolan, die vaste klant zijn bij de politierechtbanken. Maar Souidi is vooral bekend om zijn optreden in tv-programma’s als Justice For All, Recht naar de Gevangenis of Play Café, waar hij de rol van vaste juridische expert invult.

De auto van Souidi na de crash. — © rr

Miserie

Volgens de buurtbewoners was de werkelijke bestuurder “een advocaat die bekend is van den Antwerp”. Een overbuur: “Hij is gewoon naar huis gewandeld, want hij woont op iets meer dan een kilometer hier vandaan. Daarna is zijn vrouw hier opgedoken.”

De schade aan twee geparkeerde auto’s is enorm. — © rr

© rr

Als Souidi werkelijk de bestuurder van de wagen was, dan zou dat betekenen dat hij vluchtmisdrijf heeft gepleegd. De lokale politie stelde zich die bewuste zaterdagmorgen ook ernstige vragen bij het ongeval, omdat de echtgenote zonder één schrammetje naast het autowrak stond. De politie ging die ochtend nog ter plaatse, maar kon Omar Souidi nergens aantreffen. Aan zijn woning, enkele straten verderop, werd niet opengedaan.

Bij het parket van Antwerpen bevestigt men dat er een onderzoek loopt. Zowel Omar Souidi als zijn echtgenote Charlotte zullen verhoord moeten worden. “We proberen te achterhalen wat de ware toedracht is van dit ongeval.”

De getroffen familie Wouters zit ondertussen in de miserie. De twee voertuigen van het gezin waren niet meer rijvaardig. “Mijn man heeft gelukkig een vervangwagen van de firma”, zo klinkt het. “Ik heb van mijn verzekering een vervangwagen gekregen, maar die krijg je maar voor dertig dagen. Daarna kom ik zonder auto te zitten. Een nieuwe auto kopen is geen oplossing, want de wachttijd is ongeveer 1,5 jaar.”

De plek van het ongeval. — © BFM