David Goffin moet (voorlopig) kwalificaties spelen voor Roland Garros na vrije val op ATP-ranking

Goffin is het nummer 99 van de wereld en wordt voorbijgestoken door zeven (lager gerangschikte) spelers die met een beschermde ranking aanspraak maken op een plaats in de hoofdtabel. Dat zijn de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 242), de Brit Kyle Edmund (ATP 509), de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 126), de Argentijn Guido Pella (ATP 479), de Tsjech Jiri Vesely (ATP 495) en de Fransen Gaël Monfils (ATP 322) en Jérémy Chardy (ATP 637).

De 32-jarige Goffin mag wel hopen dat hij geen kwalificaties hoeft te spelen want hij is de eerste reserve. Sinds 2012 is Goffin er steeds bij aan de Porte d’Auteuil in Parijs. Een kwartfinale in 2016 is zijn beste resultaat op het Franse gravel.

Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, vindt plaats van 22 mei tot 11 juni. Bij de vrouwen staan Elise Mertens (WTA 29), Maryna Zanevska (WTA 76) en Ysaline Bonaventure (WTA 86) rechtstreeks op de hoofdtabel. Voor Alison Van Uytvanck (WTA 96), de voorbije maanden out met een rugblessure, dreigen er kwalificaties.