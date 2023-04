Bryan Smeets (op een zijspoor bij RWDM) traint mee met ex-club De Graafschap

Smeets werd op 18 mei 2022 voorgesteld als eerste zomertransfer voor het huidige seizoen van RWDM. De Nederlander kwam toen over van reeksgenoot Lommel SK, waar hij indruk had gemaakt in de tweede helft van het seizoen 2021-22. Het huwelijk tussen Smeets en RWDM was helaas geen lang leven beschoren. De Maastrichtenaar speelde tot begin december vijftien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zes assists, maar daarna werd hij in het Edmond Machtensstadion aan de kant geschoven. “Ik vind hem een zeer goede voetballer, maar soms kan het voorvallen dat een speler in een bepaalde club met een bepaalde cultuur niet zijn beste niveau kan halen”, gaf trainer Vincent Euvrard daar toen een woordje uitleg over.

Smeets, die bij RWDM een contract voor twee seizoenen met optie ondertekende, kwam sinds de 0-2-nederlaag tegen Club NXT op 3 december 2022 geen minuut meer in actie in het eerste elftal van RWDM. Momenteel onderhoudt hij dus zijn conditie bij De Graafschap, de club waar hij van 2015 tot 2017 al voetbalde.