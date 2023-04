Straf met uitstel voor belagen burgemeester Yzermans en OCMW-personeel

Een 64-jarige Houthalenaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel voor belaging en agressie. De zestiger richtte zijn pijlen op het OCMW-personeel na de toewijzing van een woning in Meulenberg en op burgemeester Alain Yzermans.

De dader sleept al een verleden in de Hasseltse rechtbank achter zich aan. Enkele jaren geleden zat hij aan de kant van de slachtoffers nadat hij in elkaar was geslagen. Het glas van zijn bril kwam daarbij in een oog terecht waardoor hij aan een kant blind werd. Ook nam de Houthalenaar al eens op de beklaagdenbank plaats wat hem op een veroordeling tot 20 maanden cel voorwaardelijk voor cocaïnehandel kwam te staan.

IJverige telefonist

Nu is hij veroordeeld voor belaging van het OCMW-personeel van Houthalen-Helchteren. De dader kreeg na huisvestingsproblemen een woning in Meulenberg toebedeeld en dat zinde hem niet. Meermaals bleef hij het personeel en ook burgemeester Yzermans bestoken met telefoontjes. In oktober klopte hij op de ruiten van het gemeentehuis waarna de bewakingsagenten en de burgemeester tussen kwamen. Het kwam ze op een hoop verwijten te staan. Daarnaast vond de zestiger het ook nodig om tijdens nieuwjaarsnacht 2022 op korte tijd liefst 20 keer naar de hulpdiensten te bellen met klachten over het afsteken van vuurwerk.

Alcoholverslaving

Tot slot bedreigde hij op 1 juni 2022 in Houthalen-Helchteren een automobiliste met een golfstick. Volgens hem was ze te dicht langs zijn bakfiets gepasseerd. Rode lijn in de man zijn triest verhaal is alcoholmisbruik. “Maar het gaat nu weer super met mij”, vertelde de dader op zijn proces. De rechter legde de zestiger tien maanden cel met uitstel op. Om van het uitstel te kunnen genieten, moet de man een gedragstraining volgen en zich laten behandelen voor zijn alcoholverslaving. De proceskosten van 406,12 euro zijn voor zijn rekening. Aan het OCMW is hij één symbolische euro verschuldigd en een rechtsplegingsvergoeding van 600 euro.