Beroep van Carlos Sainz (Ferrari) tegen tijdstraf op GP Australië is afgewezen

Het beroep van Ferrari-rijder Carlos Sainz naar aanleiding van zijn tijdstraf tijdens de Grote Prijs van Australië is afgewezen. De Spanjaard had een tijdstraf van 5 seconden gekregen omdat hij in de slotfase van de chaotisch verlopen race in Melbourne de auto van zijn landgenoot Fernando Alonso (Aston Martin) had aangetikt. Sainz en Ferrari vroegen de stewards om herziening van de uitspraak, maar dat bleek dinsdag op een hoorzitting tevergeefs.