Artificiële intelligentie creëert virale ‘hit’ met Drake en The Weeknd: muziekindustrie ‘not amused’

Een nummer waarin je wereldsterren Drake en The Weeknd lijkt te horen, gaat viraal op Tiktok en Twitter. Heart on my Sleeves werd in drie dagen tijd al meer dan negen miljoen keer beluisterd. Maar het liedje werd gegenereerd door artificiële intelligentie. De muziekindustrie is not amused.

Het nummer Heart on my Sleeves gaat over Selena Gomez, de ex van The Weeknd. Ook Justin Bieber wordt vernoemd in de tekst. In de song, die start met de bekende producer-tag van muziekproducer en rapper Metro Boomin, zijn duidelijk de stemmen te horen van de zanger van Blinding Lights, én van Drake, maar het duo heeft nooit meegewerkt aan het nummer.

Want Heart on my Sleeves werd samengesteld door een AI-programma. De ‘hit’, zoals veel fans het nummer noemen, wordt gretig gedeeld op sociale media en is voer voor discussie, want niet iedereen gelooft dat het om artificiële intelligentie gaat. Sommigen denken eerder aan een promotiestunt. Beide artiesten hebben nog niet gereageerd.

Het deuntje werd voor het eerst gedeeld op het TikTok-account van ene Ghostwriter977. In het filmpje, dat intussen offline is gehaald, legt een achter doek en zonnebril verscholen persoon uit dat het nummer door hem of haar is gegenereerd via artificiële intelligentie. Volgens het anonieme account was dit nog maar het begin.

De muziekindustrie is er alleszins niet van gediend. In een brief aan Spotify en Apple Music vraagt platenlabel Universal Music Group om AI-programma’s geen toegang te geven tot de streamingplatformen. De dreiging van artificiële intelligentie tegen de muziekwereld lijkt groot.