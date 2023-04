Nafi Thiam laat het officieuze WK meerkamp aan zich voorbijgaan op weg naar WK atletiek

Nafi Thiam zal dit jaar niet deelnemen aan de meest prestigieuze meerkamp ter wereld, Götzis. In plaats daarvan zal ze zich enkele atletiekmeetings klaarstomen op het WK in Boedapest, komende zomer.

Nafi Thiam zal de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis, ook het officieuze WK meerkamp genoemd, aan zich laten voorbijgaan. Zoals het er nu naar uitziet zal ze dus geen volledige zevenkamp doen voor het WK in Boedapest komende zomer. Ze houdt wel de optie open om toch nog een zevenkamp te doen - maar dan niet in Götzis - maar op dit ogenblik wil ze haar WK atletiek voorbereiden op enkele meetings, waar ze telkens aan één of hoogstens twee disciplines zal deelnemen. Ook vorig jaar koos ze voor die weg, meestal uit voorzorg om blessures te vermijden.

Wanneer de indoorwereldrecordhoudster op de vijfkamp haar zomerseizoen zal aftrappen, is nog niet bekend.