Infrabel vierde jaar op rij in het rood

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft ook in 2022 verlies geleden, voor het vierde jaar op rij. Het bedrijf wijst dinsdag in een persbericht onder meer naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Het verlies (uitgedrukt in EBT cash, of het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven) bedroeg 18,2 miljoen euro, tegen 1,1 miljoen in 2021. “Het negatieve resultaat is voornamelijk te verklaren door een stijging van de loonkosten en de aankoopprijzen (van bijvoorbeeld energie) door de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne”, aldus Infrabel.

En het verlies bleef dan nog beperkt dankzij een extra tegemoetkoming van de federale overheid, voor een bedrag van 21 miljoen euro. “Zonder deze steun van de overheid zou de situatie zorgelijk blijven voor Infrabel, aangezien het over weinig reserves beschikt om toekomstige onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden.”

Minder gereden

Er werd vorig jaar minder gereden op het Belgische spoornet dan in 2021. Alle treinen samen legden 98,22 miljoen kilometer af, 0,2 procent minder dan in 2021. Vooral het goederenvervoer per spoor daalde (-8,6 procent tot 11,01 miljoen treinkilometer). Het binnenlandse reizigersverkeer ging er licht op achteruit (-0,7 procent tot 83,05 miljoen treinkilometer), terwijl het internationale reizigersverkeer een sterk herstel kende (+42,7 procent naar 4,09 miljoen treinkilometer).

Ondanks de daling van het verkeer steeg de vergoeding die Infrabel kreeg van spoormaatschappijen om het spoor te gebruiken: +11 procent tot bijna 428 miljoen euro. Dat is te danken aan een hoger tarief voor het internationale reizigersverkeer, aldus Infrabel.

Er werden vorig jaar ook zowat 800 mensen aangeworven. Aan het einde van het jaar stelde Infrabel 9.377 voltijdse equivalenten tewerk.