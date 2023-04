Nieuwe mama Valerie (32) uit Hasselt krijgt een make-over: “Mijn familie herkende me alleen nog aan mijn stem”

Baby Ella is haar grote geluk, maar de 1-jarige dochter van de Hasseltse Valerie (32) zorgde er wel voor dat ze een jaar lang niet bij de kapper geraakte. Ons make-overteam zette er flink de schaar in: “Mijn ouders en dochtertje herkenden me alleen nog aan mijn stem.”

Valerie Deckers (32) uit Hasselt beviel te vroeg van dochter Ella. “Ze mocht pas een maand later mee naar huis”, vertelt ze. “Geen babyshower, geen babyborrel … Ella is nu 1 jaar en eindelijk is er met deze fotoshoot de langverwachte show-off van mijn kleine meid.” Ook mama Valerie mag schitteren. “Ik kocht het afgelopen jaar bijna niks voor mezelf en geraakte niet tot bij de kapper. Ik kan er echt veel beter uit zien dan dit.”

Zo komt ze binnen in onze studio

© Anja Blevi

Valerie kleedt zich casual en comfortabel: jeans, trui en sneakers. Hoogst uitzonderlijk komt er nog eens een lange jurk uit de kast.

Dit vindt ze van het resultaat

© Anja Blevi

Valerie: “Mijn haar is prachtig: het was nog nooit zo kort! Mijn ouders en Ella herkenden me pas toen ze mijn stem hoorden. Ik overweeg ook om een pak te kopen: ik zou dit zo naar een presentatie op het werk kunnen dragen”

Shop de outfit en leuke extra’s hier

Stylingtip © Anja Blevi Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Valerie heeft een naturelle, zachte uitstraling: zachte tonen staan haar prachtig. De epauletten van de blazer brengen balans in heupen en schouders. Een pump maakt dit pak elegant en vrouwelijk, net wat Valerie nu nodig heeft.”

Beautytip © Anja Blevi Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Als jonge mama heeft Valerie weinig tijd voor make-up, daarom is losse (poeder)foundation de ideale oplossing voor haar. Een rozebruine blush geeft kleur aan haar gelaat, haar lippen houden we zachtroze. Haar ogen laten we stralen met bruine eyeliner.”

Kapseltip © Anja Blevi Luc Boonen voor Mod’s Hair: “Valerie heeft pluizig maar veel en goed haar. We creëren meer volume met deze opgeknipte bob. Een balayage frist haar natuurlijke haarkleur op. We gebruiken een shampoo die pluis in bedwang houdt en een masker voor krullen dat het haar meer veerkracht geeft. Een tip: wees niet bang om verschillende lijnen haarverzorging te mixen. Afwisseling in shampoo en verzorging gaat gewenning tegen.”