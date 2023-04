Windparken op zee draaiden dit weekend minder wegens te veel elektriciteit

Er was het voorbije weekend een overschot aan geproduceerde elektriciteit, met erg negatieve stroomprijzen tot gevolg. De windparken op zee moesten zelfs trager draaien.

Zaterdag tussen 13 en 17 uur was er vooral meer zon dan voorspeld. De combinatie van veel aanbod en weinig vraag leidde tot een systeemonbalans op de elektriciteitsmarkt: er was tot 600 megawatt te veel productie. De prijzen werden negatief: -300 euro/MWh. Producenten worden in dat geval betaald om hun productie te verlagen.

In dat geval wordt vaak naar windparken op zee gekeken. Netbeheerder Elia vroeg de uitbaters om 500 MW af te regelen, klinkt het bij het Belgian Offshore Platform (BOP), de spreekbuis van de parkuitbaters.

Dat betekent dat de windparken dus minder draaiden dan ze konden. Ze kregen daar wel een vergoeding voor. In totaal werd ongeveer 1,4 gigawattuur afgeregeld, of 14 procent van de offshorewindproductie van zaterdag.