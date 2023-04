Acteur Jamie Foxx nog altijd in ziekenhuis: dokters voeren tests uit

Daar blijkt hij nog steeds te verblijven. Maar de familie wil geen uitspraken doen over de reden van zijn opname. Vorige week verklaarde zijn dochter Corinne dat hij was opgenomen vanwege een ‘medische complicatie’, maar wat hij precies heeft, was onbekend. Het klonk toen wel dat de acteur al kon beginnen aan zijn herstel. “Door snel te handelen én door de goede zorgen van het verplegend personeel is hij weer aan de beterhand.”

Via de sociale media kwam zopas een nieuwe update. Maar de enige informatie die de familie wil geven, is dat er momenteel nog altijd meerdere testen worden uitgevoerd. De acteur was bezig met de opnames voor de Netflix-film Back in action, waarin hij acteert aan de zijde van grote namen als Cameron Diaz en Glenn Close. De makers lieten weten dat de acteur in ieder geval niet op hun set onwel is geworden. Wanneer Foxx het ziekenhuis mag verlaten, is momenteel nog niet bekend. Ook is niet geweten wanneer hij zal terugkeren naar de filmset.