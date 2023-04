Vrouw zou gedrogeerde hond bevolen hebben om agenten aan te vallen: “Hij zou nooit bijten”

Op 8 april 2022 kreeg de politiezone een oproep van de onderbuurvrouw van de Alkense. Er kwamen volgens de getuige vreemde geluiden uit het appartement en er stond een verdacht voertuig voor de deur van het gebouw. In de gang stond haar ex op de deur bij de 45-jarige vrouw te bonken, maar hij kreeg volgens de procureur geen gehoor. Volgens de agenten, die de vrouw kennen als druggebruikster, was er een reële vrees dat er iets aan de hand was met haar. Ze alarmeerden de ziekenwagen en brandweer en beslisten vervolgens om het appartement binnen te gaan.

Daar troffen ze de vrouw aan in bed, vergezeld van vijf honden, waaronder een chihuahua en een Amerikaanse Bully die in de bench opgesloten zat. “De woning lag er verschrikkelijk bij met uitwerpselen en urinevlekken op bed. Twee honden, waaronder de Amerikaanse Bully, waren onder in vloed van amfetamines. De dieren hadden ontwikkelingsstoornissen, een gebrek aan tandverzorging, kale plekken en lange nagels. Er was ook geen water ter beschikking”, zo sprak de Tongerse aanklager.

Aanval

Omdat de agenten de dieren aan de hand van die vaststellingen wilden in beslag laten nemen, werd de vrouw hysterisch. “Ze deed de bench los en riep twee keer naar haar Amerikaanse Bully dat hij de agenten moest aanvallen. Dat is ook effectief gebeurd, maar gelukkig hebben de inspecteurs de hond kunnen afweren”, aldus de aanklager. Voor de dierenverwaarlozing riskeert de vrouw twee maanden cel en een geldboete van 4.000 euro. Voor de weerspannigheid moet ze vrezen voor een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

De vrouw beweert dat ze wel goed voor haar dieren zorgt en dat ze haar hond nooit de opdracht gaf om de agenten aan te vallen. “Ik was in shock toen die agenten aan mijn bed stonden. Ik ben beginnen roepen, ja. Ik had zoveel schrik dat ze mijn dieren gingen afnemen. Ik ben er nog altijd kapot van. Ze waren als kinderen voor mij. Ik heb de bench toen wel opengezet, maar mijn Amerikaanse Bully was ontzettend lief. Hij zou nooit bijten.” Hoe de dieren gedrogeerd zijn geraakt, wist ze zelf niet. “Misschien hebben ze iets van de grond gegeten? Ik heb ze alleszins niet bewust drugs gegeven”, verklaarde ze.

Haar advocaat vraagt de vrijspraak omdat de agenten volgens hem onrechtmatig zijn binnengevallen in het appartement.

Vonnis volgt op 16 mei.