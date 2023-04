VN: “34 miljoen Afghanen tegen eind dit jaar onder armoededrempel”

Sinds de taliban aan de macht kwamen in augustus 2021 viel de economische productie van Afghanistan terug met ruim twintig procent. Dat blijkt uit een rapport van Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties dat dinsdag werd gepubliceerd. “Die shock heeft Afghanistan teruggebracht tot een van de armste landen ter wereld”, benadrukt het rapport.

Dit jaar zouden er 15 miljoen meer Afghanen aan de rand van de armoede staan dan in 2020 het geval was (19 miljoen toen). Dat betekent dat zowat 85 procent van de bevolking in armoede leeft.

In 2022 daalde het Afghaanse bnp met 3,6 procent, zo blijkt uit de studie. “Een instroom van buitenlandse hulp, goed voor 3,7 miljard dollar in 2022, heeft kunnen voorkomen dat het land volledig instortte”, zegt Abdallah Al Dardari, vertegenwoordiger van het Ontwikkelingsprogramma van de VN in Afghanistan. Hij waarschuwt voor een afname in steun het komende jaar.

Buitenlandse hulp

In 2023 kan het bnp van Afghanistan met 1,3 procent stijgen, indien de buitenlandse hulp gehandhaafd blijft. “Toch blijven de vooruitzichten voor een economische heropleving zwak en onvoldoende op lange termijn, voornamelijk als de buitenlandse hulp wordt opgeschort door politieke restricties door de taliban”, klinkt het in het rapport.

De oproep van de VN in 2023 voor steun aan Afghanistan heeft slechts 5 procent van haar doel van 4,6 miljard dollar opgebracht. “Als de buitenlandse hulp dit jaar wordt verminderd, dreigt Afghanistan van de rand van de klif in de afgrond te vallen”, zegt Al Dardari.

Sinds de taliban aan de macht zijn, werden de vrijheden van vrouwen strikt beperkt. Zo hebben ze geen recht meer om te studeren, behalve in het basisonderwijs. In december kregen Afghanen het verbod te werken voor een ngo, pas in april werd daarop een uitzonderling gemaakt voor de VN.

“De beperkingen tegenover vrouwen en meisjes beïnvloeden rechtstreeks de economische productiviteit van het land en kunnen ook gevolgen hebben op vlak van hulpverlening”, waarschuwt het rapport. “Er kan geen duurzame herneming van de economische activiteiten plaatsvinden zonder deelname van vrouwen in de economie en het publieke leven.”