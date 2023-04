Tao Geoghegan Hart pakt twee op twee in Tour of the Alps dankzij sterke Laurens De Plus

Tao Geoghegan Hart, die straks ook de Giro rijdt, heeft ook de tweede etappe gewonnen van de Tour of the Alps met aankomst op de schaatspiste van Ritten. Hij wist een valpartij van Felix Gall (AG2R) maar net te vermijden en klopte vervolgens Jack Haig. INEOS-Grenadiers nam in de finale de touwtjes in handen met op de slotklim een lange beurt van onze landgenoot Laurens De Plus. Cian Uijtdebroeks kwam door ziekte niet meer aan de start.