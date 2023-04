Limburgse bedrijven maken te weinig gebruik van steunmaatregel om goedkoper personeel aan te werven

Limburg

De steunmaatregel die Limburgse bedrijven kunnen krijgen om goedkoper personeel aan te werven is sterk onderbenut. Na de sluiting van Ford Genk zijn grote delen van onze provincie erkend als ontwrichte zone. Daarin wordt aanwerven aangemoedigd met een korting op de bedrijfsvoorheffing. Maar sinds 2015 hebben daar maar 523 Limburgse KMO’s gebruik van gemaakt of vijf procent van wie er recht op heeft. Dat blijkt uit onderzoek van Unizo Limburg. De werkgeversorganisatie is tevreden dat de steunmaatregel verlengd wordt tot oktober volgend jaar maar roept bedrijven op om er eindelijk eens gebruik van te maken.