Fotograaf geeft toe dat prijswinnende foto werd gemaakt door artificiële intelligentie

Eldagsen won de ‘creatieve open-categorie’ van de Sony World Photography Awards met een zwart-witfoto van twee vrouwen, maar maakte dinsdag op zijn website bekend dat hij de prijs zou weigeren omdat het beeld was gemaakt door artificiële intelligentie. “Hoevelen onder jullie wisten of vermoedden dat dit een AI-beeld was? Er lijkt iets mis mee, niet? Wel, dit is een historisch moment: het is het eerste AI-beeld dat een fotografiewedstrijd heeft gewonnen.”

Naar eigen zeggen ging het om een experiment, waarmee Eldagsen “als een stoute jongen” wou testen of fotografie-wedstrijden bereid waren om AI-beelden deel te laten nemen. “Blijkbaar is dat niet het geval. Wel, we hebben als sector nood aan een open discussie”, aldus Eldagsen. “Een discussie over wat we beschouwen als fotografie, en wat niet. AI-beelden en fotografie zijn verschillende dingen. AI is geen fotografie. Door deze prijs te weigeren, hoop ik dat debat op gang te brengen.”