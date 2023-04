Dermatologennetwerk vraagt jongeren bescherming te gebruiken… tegen de zon

Voor zijn 24e internationale preventiecampagne richt het dermatologennetwerk Euromelanoma zijn blik op jongeren. Ernstige zonnebrand op jonge leeftijd verhoogt immers het risico op verdachte vlekjes op volwassen leeftijd. Met de slogan Gebruik je bescherming? vragen dermatologen jongeren hun huid te behoeden voor de zon en regelmatig na te kijken. “De huid is het enige orgaan dat we zelf kunnen zien”, benadrukt dermatoloog Thomas Maselis dinsdag bij de voorstelling van de campagne in het Belgisch Stripmuseum in Brussel.

In 2019 werden in België 45.642 nieuwe huidkankers vastgesteld, blijkt uit cijfers van de Stichting Kankerregister. Uit een enquête, die onderzoeksbureau Indiville dit voorjaar in opdracht van Euromelanoma afnam bij 1.250 Belgen, blijkt dat 16 procent van de Belgen goed weet waarop te letten bij het nakijken van de huid. De leeftijdscategorie van 16- tot 25-jarigen scoort met 11 procent het slechtst. Tegelijkertijd geeft 21 procent van de jongeren aan verdachte vlekjes te hebben, maar daarmee niks te doen.

Dat moet beter, is dinsdag de boodschap. “Het doel is dat mensen zich elke maand of elke twee maanden van top tot teen bekijken”, onderstreept Maselis. Dermatologen willen ook dat mensen die veel huid zien, zoals kinesisten en verplegers, maar ook schoonheidsspecialisten en tatoeëerders, leren waarop ze moeten letten.

Nakijken

De campagne toont hoe mensen hun huid moeten nakijken, hoe huidkanker en verdachte huidletsels eruitzien. Het gaat dan om dan rode, schilferige vlekjes, wondjes die niet genezen en grillige pigmentvlekken. Wie pigmentvlekken controleert, houdt best de ABCDE-regel in het achterhoofd, wat verwijst naar een asymmetrische vorm (‘asymmetry’), een ongelijke rand (‘border’), verschillende kleuren (‘colour’), een diameter groter dan zes millimeter (‘diameter’) en een bepaalde groei van het vlekje (‘evolution’). Ook de vlekjes die afwijken van de rest, de lelijke eendjes, zeg maar, vragen aandacht.

Euromelanoma wil jongeren bereiken via sociale media, scholen en een graphic novel, die in het Nederlands en het Frans verschijnt, blijkt nog in het Belgisch Stripmuseum. Voor ‘Sunny Side Up! De zon, een gevaarlijke vriend’ werkte het dermatologennetwerk samen met striptekenaar Mario Boon. Hij tekende in 2019 nog ‘Dirk. Het leven is een strijd waard’, een graphic novel in het teken van het vroegtijdig opsporen van darmkanker. “Ik wilde niet zomaar een educatieve strip maken, het moest in de eerste plaats een goed verhaal zijn”, vertelt Boon dinsdag. In ‘Sunny Side Up!’ is het een tatoeëerder die bij het hoofdpersonage een verdacht vlekje ontdekt.

Twee doelen

Dermatologen hebben zich twee doelen gesteld, besluit Maselis. Ten eerste willen ze huidkanker in een heel vroeg stadium filteren uit de bevolking. Ten tweede willen ze, op langere termijn, het aantal huidkankers duidelijk verminderen. De dermatoloog is hoopvol. “De vraag ‘Kunnen we winnen tegen huidkanker?’, kunnen we met gevleugelde, historische woorden beantwoorden: ‘Yes, we can!’“

Euromelanoma werd in 1999 opgericht door zes Belgische dermatologen. Intussen verbindt het netwerk dermatologen in 33 landen. Volgende maand vindt vanaf 22 mei de week van de huidkanker plaats.