Jongeren programmeren eigen computerspelletjes

Lanaken

In Lanaken werden de jongeren tijdens een workshop uitgedaagd om hun eigen computergame te programmeren. “Het is een basis in het programmeren die we de jongeren aanleren”, legt Monne Sallinga, lesgever bij Cogel uit. “Door middel van eenvoudige programmeertaal kunnen ze leuke spelletjes met animaties en geluidseffecten programmeren op de laptop.”

Al snel ontstonden er zo innovatieve creaties. “Ik heb een game geprogrammeerd met een springend mannetje die een vijand moet ontwijken”, vertelt Lieselotte (9). “Het leren programmeren is heel leuk.” Sommige kinderen gaan nog grotere uitdagingen aan. “Als het lukt, wordt mijn creatie een soort van Pac-Man. Het is best wel even zoeken en proberen”, zegt Deany (11). “Het programmeren van games is wel een richting die me boeit.” (joge)