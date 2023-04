Kleine wietplantage gevonden in huis in Rekem: koppel gearresteerd

Lanaken

Een koppel uit Rekem is vorige week donderdag opgepakt nadat in hun huis in de Rekemerstraat een kleine wietplantage werd gevonden. De 53-jarige man en 55-jarige vrouw werden meegenomen voor verhoor door de speurders van de PZ LAMA.

De twee hebben zich ook schuldig gemaakt aan diefstal van elektriciteit. Of de twee de oogst verkochten, moet uit onderzoek blijken. Beide verdachten mochten na verhoor beschikken. mm