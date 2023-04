Voor het eerst in veertig jaar opnieuw Kennedymars in België: wandeltocht van 80 km door Maasland. — © TV Limburg

Dilsen-Stokkem

Op zaterdag 9 september vertrekt er voor het eerst in veertig jaar opnieuw een Kennedymars in ons land. De mars vertrekt vanuit Dilsen-Stokkem. Fanatieke wandelaars kunnen een tocht van 80 kilometer wandelen doorheen het Maasland én daarvoor krijgen ze 20 uur de tijd. Wie het liever wat rustiger aan wil doen, kan een tocht wandelen van 10, 25 of 42 kilometer.

(JS)