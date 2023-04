De film is nog niet verschenen maar Hollywood kleurt nu al ‘Barbie’-roze

De langverwachte film Barbie is nog niet eens in première gegaan en toch kleurt de dressing van bekend Hollywood al knalroze. Zo verschenen onder meer Nicki Minaj, Katy Perry en Britney Spears in een vrolijk gekleurde outfit. De Kardashians voegen er zelfs nog een knalroze Barbiemobiel aan toe en Taylor Swift neemt haar roze gitaar mee op het podium. Om maar te zeggen: la vie en rose is in Hollywood geland.