Medewerkers van NMBS en Infrabel krijgen opleiding om “uit te komen voor fouten”

De opleiding kadert in het uitbouwen van een veiligheidscultuur bij het spoor, één van de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie naar aanleiding van de treinramp in Buizingen in 2010. “Medewerkers van Infrabel en NMBS krijgen opleidingen waarin ze leren dat ze fouten beter niet voor zich houden”, legt De Sutter uit. “Veiligheid gaat voor alles. (..) We willen een cultuur creëren waarin mensen durven uitkomen voor eventuele misstappen.”

Het Europees agentschap voor de spoorwegen (ERA) staat in voor de organisatie van de opleiding ‘just culture’ aan de DVIS, die ze daarna zal geven aan de medewerkers van NMBS en Infrabel.