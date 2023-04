Moeten we haar nog inleiden? Natalia, de Kempische met de stem als een klokkentoren, en een van Vlaanderens favorieten. Ook na een break van 7 jaar die wat langer duurde dan voorzien, door corona en twee kinderen. Nu is ze terug met nieuwe muziek, en dat is meteen ook haar meest persoonlijke plaat ooit: het moment voor een goed gesprek over het leven.