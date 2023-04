Hij voetbalt bij derdeprovincialer Bocholt VV, maar scheert vooral (letterlijk) hoge toppen als skydiver en basejumper. “Mijn ouders vragen me voor elke sprong of ik het wel zou doen, maar met 200 km per uur langs een bergwand scheren, geeft een ongelofelijke kick!” Maak kennis met Liam Brands (25), de wellicht meest avontuurlijke voetballer van FC Limburg.