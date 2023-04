Elon Musk waarschuwt dat AI de beschaving kan vernietigen, maar investeert er ook zelf in

Elon Musk waarschuwt in een interview met Fox News dat artificiële intelligentie de vernietiging van de beschaving kan veroorzaken. De multimiljardair stelt dat hij daar al jarenlang voor waarschuwt, maar investeert tegelijkertijd ook zelf in AI.

In een interview met de Amerikaanse televisiezender Fox News deelt Musk zijn zorgen over artificiële intelligentie. “AI is gevaarlijker dan een slecht ontworpen of onderhouden vliegtuig of een slechte autoproductie”, zegt de eigenaar van Tesla en Twitter. “In die zin heeft het de potentie om de beschaving te vernietigen, hoewel die kans klein is.”

Hij riep de overheid ook op om AI te regulariseren, “ondanks het feit dat regularisatie niet leuk is”. En dat mag niet te lang meer op zich laten wachten, want volgens Musk kan een regularisatie te laat komen als AI al macht heeft. “Een bureau moet een groep oprichten die AI gaat onderzoeken, meningen uit de industrie vraagt en dan regelgeving aanraadt”, zegt de miljardair.

Pauze inlassen

Musk waarschuwt al jaren voor de gevaren van AI en ondertekende vorige maand een oproep om een pauze van zes maanden in te lassen voor de ontwikkeling van AI-systemen. Deze week werd ook nog een fragment van Musk in de podcast van Joe Rogan gedeeld waarin hij zegt dat hij jarenlang mensen probeerde te overtuigen om het rustiger aan te doen met de ontwikkeling van AI omdat hij er gevaren in zag, maar dat niemand luisterde.

Ook zou hij Barack Obama hebben aangespoord op regulatie van AI-systemen. “Het enige een-op-eengesprek dat ik met Obama als president had, gebruikte ik niet ter promotie van Tesla of SpaceX (zijn ruimtevaartbedrijf, red.), maar om AI-regulatie te stimuleren”, zegt Musk.

Nieuw systeem

Toch investeert Musk ook zelf in AI. Zijn autobedrijf Tesla is zo afhankelijk van AI dat er een jaarlijkse AI-dag wordt georganiseerd. Bovendien was hij ook een van de oprichters van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

Musk heeft dan wel gezegd dat de huidige ontwikkeling van OpenAI “totaal niet zijn bedoeling was”. Maar ook nu wil hij weer een nieuw AI-systeem ontwikkelen om de concurrentie met OpenAI aan te gaan. “We gaan iets beginnen wat ik TruthGPT noem”, zegt Musk. “Het is een AI die zo veel mogelijk de waarheid opzoekt en de aard van de wereld wil begrijpen. Ik denk dat dit de beste weg naar veiligheid is. Het is onwaarschijnlijk dat het mensen vernietigt, want we zijn een interessant deel van de wereld.”