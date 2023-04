Sommige Spetsnaz-brigades zouden in Oekraïne 90 tot 95 manschappen hebben verloren. — © ANP/HH

Ze worden geëerd met speciale feestdagen waarop de wodka rijkelijk vloeit. Maar de best getrainde en best uitgeruste troepen van het Russische leger, zoals de Spetsnaz en de parachutisten, zijn in de oorlog tegen Oekraïne een kopje kleiner gemaakt. “Elite-eenheden worden eigenlijk als veredelde infanterie ingezet”, zegt oud-commandant Mart de Kruif.