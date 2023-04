Dader van aanslag op Japanse premier was verwikkeld in juridisch geschil met regering

De 24-jarige jongeman die ervan wordt verdacht zaterdag de Japanse premier Fumio Kishida te hebben aangevallen met een zelfgemaakt explosief, was verwikkeld in een juridisch geschil met de Japanse regering. Dat melden lokale media dinsdag.

Kishida was zaterdagochtend in de prefectuur Wakayama, in het westen van Japan, om er zijn steun voor een kandidaat van zijn Liberaal-Democratische Partij uit te spreken. Net voor hij in een lokale vissershaven een toespraak wou aanvatten, weerklonk een luide explosie. Kishida moest in allerijl geëvacueerd worden, maar raakte niet gewond. Intussen heeft hij zijn werkzaamheden hervat.

Japanse media schreven dat Ryuji Kimura, de verdachte die onmiddellijk na het incident werd gearresteerd, in juni 2022 een rechtszaak tegen de regering had aangespannen omdat hij van mening was dat een regel die mensen onder de 30 verbiedt om zich kandidaat te stellen voor het Hogerhuis van het parlement, ongrondwettelijk was.

Woordvoerders van de rechtbank van Kobe en het westelijke Hooggerechtshof van Osaka bevestigen dinsdag – zonder op de details in te gaan – dat Kimura inderdaad een rechtszaak tegen de regering had aangespannen, en dat hij zijn zaak in eerste aanleg had verloren. Het Hooggerechtshof van Osaka zou zich volgende maand over zijn beroep buigen.

Kimura eiste 100.000 yen (680 euro) schadevergoeding van de regering voor wat hij een “psychisch lijden” noemde, veroorzaakt door het niet kunnen deelnemen aan de senaatsverkiezingen van afgelopen zomer. Hij kon ook niet de drie miljoen yen (meer dan 20.000 euro) betalen die alle kandidaten moeten betalen om aan deze verkiezingen deel te nemen, aldus het dagblad Yomiuri.

Kimura heeft naar verluidt tot dusver geweigerd om met onderzoekers te praten.