OPROEP. Heb jij een abortus laten uitvoeren in Nederland?

Hasselt

Een abortus na 12 weken zwangerschap is in ons land wettelijk niet mogelijk. Wie na die termijn van 12 weken toch nog een abortus wil, kan hiervoor in Nederland terecht. Heb jij ooit een abortus laten uitvoeren in Nederland en wil je hierover (anoniem) getuigen, laat het ons weten.