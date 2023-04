Jonge Genkenaren klemgereden op Hasseltse ring na mislukte autodiefstal

Hasselt/Sint-Truiden

Vier jonge Genkenaren zijn zaterdagavond op de Grote Ring in Hasselt klemgereden nadat ze over daarvoor in de Festraetstraat in Sint-Truiden een auto probeerde te stelen. Het kwartet gebruikte een wapen bij hun poging maar sloegen uiteindelijk zonder auto op de vlucht. Hun vluchtauto werd onmiddellijk geseind door de politie en kon via de ANPR-camera’s worden getraceerd. De interventieploegen van de politiezone Tongeren-Herstappe kwamen in bijstand en het voertuig kon uiteindelijk op de Grote Ring in Hasselt door de politie LRH tot stilstand worden gebracht. De 4 inzittenden (19, 20, 22 en 23 jaar) werden gearresteerd. Het wapen - een alarmpistool - werd in beslag genomen. Na verhoor mochten de mannen beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet. mm