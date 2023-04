Oudsbergen

In het Natuurhulpcentrum zijn maandag vier jonge kieviten uit het ei gekropen. De eerste in een lange rij hopen ze daar. Met hun broedstoven, willen ze de bedreigde akkervogels een flinke duw in de rug te geven. “We kunnen een 50-tal eieren uitbroeden. Maar als het moet, schaffen we extra toestellen aan”, zegt Frederik Thoelen, bioloog in het NHC.