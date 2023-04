“Geen ziel in de ploeg” en een gebrek aan stabiliteit: Waarom het ‘unmanageable’ Chelsea vanavond eigenlijk geen kans maakt tegen Real Madrid

Ook dit weekend zette de negatieve spiraal van Chelsea zich pijnlijk verder, The Blues gaven een 1-0 voorsprong weg tegen een dominant Brighton & Hove Albion. — © Chelsea FC via Getty Images

Vanavond staan de returns in de kwartfinales van de Champions League op het programma. Daarin moet Chelsea in eigen huis een 2-0-nederlaag uit de heenmatch proberen op te halen. Tegen Real Madrid sowieso al een moeilijke opgave, maar gezien de precaire situatie bij The Blues durven we het zelfs onmogelijk noemen.

Chelsea kwam nog goed weg vorige week in Madrid. De thuisploeg liet toen na om bij een 2-0-voorsprong tegen tien man door te duwen, waardoor Chelsea vanavond nog een waterkansje maakt om door te stoten naar de halve finales van de Champions League. Maar om een sterk Real Madrid, dat ook nog eens wereldsterren Vinicius en Kroos recupereert, te kloppen zal er heel veel nodig zijn.

Het loopt dit seizoen namelijk écht niet bij Chelsea, en dat is nog zacht uitgedrukt. Afgelopen weekend werd dat nog eens pijnlijk duidelijk. In eigen huis werden The Blues gedomineerd door Brighton & Hove Albion en gingen ze met 1-2 onderuit. Het twaalfde verlies in 31 wedstrijden: Chelsea verloor dit seizoen al vaker dan het won. Daarmee staat de Londense club slechts elfde in de Premier League en staat het momenteel bijna dichter bij degradatie dan bij Europees voetbal… En dat voor een club die minstens top vier, en eigenlijk meer, ambieert.

Afgelopen weekend ging Chelsea in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Brighton & Hove Albion, de derde nederlaag in drie matchen voor caretaking manager Frank Lampard. — © AP

‘Unmanageable’

Want nieuwe eigenaars Todd Boehly en Behdad Egbali kochten ferm in. In het eerste jaar sinds de overname van de club gaven ze al meer dan 600 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Om dan nog te zwijgen over de 25 miljoen euro compensatie die ze Brighton betaalden voor ex-coach Graham Potter en zijn staf. Maar wat blijkt? Geld rondstrooien levert niet meteen succes op. In plaats van een geoliede machine die kan strijden om de prijzen, maakt Boehly er eerder een boeltje van.

The Athletic noemt Chelsea zelfs unmanageable. Tja, als je als topclub drie verschillende coaches op een seizoen hebt en ze alle drie geen oplossingen vinden, kunnen we de Britse sportsite moeilijk ongelijk geven. En oké, als het slecht gaat is het de taak van de coach om het om te keren en oplossingen te bedenken, maar is dat bij Chelsea wel mogelijk?

De Amerikaanse eigenaar Todd Boehly heeft nog niet veel plezier beleefd aan z’n periode en investeringen bij Chelsea. — © Visionhaus/Getty Images

De vele dure aankopen zorgden er namelijk voor dat de spelerskern zo overloopt dat bepaalde spelers zich op Cobham, het trainingscomplex van The Blues, in de gang moesten omkleden. Er zijn zoveel vedetten aanwezig, die eigenlijk allemaal willen starten, dat de coach door de bomen het bos niet meer ziet.

Thomas Tuchel, de man die Chelsea naar de eerste Champions League-triomf in negen jaar leidde, werd begin dit seizoen door de nieuwe eigenaars al na enkele weken ontslagen. Daarna haalde Boehly Graham Potter weg bij Brighton, dat hoge ogen gooide in de Premier League. Potter kreeg een stevig contract van vijf jaar op Stamford Brigde, maar Boehly gooide hem na amper zeven maanden al op straat. Terwijl de club in acute crisis zit, haalde Boehly Frank Lampard terug naar het oude nest. Als caretaking manager wel te verstaan. De Chelsealegende zou tot het eind van het seizoen overnemen, zodat de eigenaars wat langer tijd hebben om de juiste opvolger aan te stellen.

Chelsealegende Frank Lampard mag het als ‘caretaking manager’ proberen op te lossen, een onbegonnen zaak. — © EPA-EFE

Maar dat net wanneer je in de kwartfinales van de Champions League staat? Het is haast de enige hoop die Chelsea nog overhoudt om een Europees ticket voor volgend seizoen te bemachtigen, want via de competitie zal dat niet meer lukken. Lampard verloor ook alle drie z’n partijen als interim-coach van The Blues.

“Er zit geen ziel meer in deze ploeg. De spelers willen niet vechten voor het logo van de club” Frank Leboeuf - Ex-verdediger Chelsea

Gebrek aan stabiliteit

De vele miljoenentransfers en de trainerswissels zorgen voor een gebrek aan stabiliteit. Chelsea staat zo ruim op kop in de Premier League op basis van aantal wijzigingen aan hun basiselftal per partij. In 31 wedstrijden werd er 112 keer gesleuteld aan de startende elf. Dat zijn gemiddeld 3 tot 4 andere starters in vergelijking met de voorgaande match. Zo kan je gewoon geen stabiliteit in je ploeg krijgen.

Welke speler zal zich 100% kunnen geven en zonder stress spelen, wetend dat hij de volgende match misschien niet eens in de kern zit? “Er zit geen ziel meer in deze ploeg. De spelers willen niet vechten voor het logo van de club”, vertelde voormalig Chelsea-verdediger Frank Leboeuf zaterdag na de zoveelste pijnlijke nederlaag dit seizoen.

Mykhaylo Mudryk, één van de miljoenentransfers, kon de verwachtingen bij Chelsea nog niet inlossen en schommelt vaak tussen bank en basis. — © Offside via Getty Images

Sprankeltje hoop

En nu, amper drie dagen na die pijnlijke nederlaag, ontvangt Chelsea Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Chelsea moet een 2-0-nederlaag uit de Spaanse hoofdstad in eigen huis proberen op te halen. Een onbegonnen zaak gezien de erbarmelijke situatie van de Engelse club, tegen de recordkampioen van het kampioenenbal. De enige reden waarom Chelsea vanavond tegen Real Madrid nog een sprankeltje hoop mag koesteren, is het verleden.

En niet eens zo ver verleden: de Champions League van vorig jaar. Ook toen troffen de twee clubs elkaar in de kwartfinales. Real Madrid won toen de heenmatch met 1-3 in Londen en leek al geplaatst voor de halve finales. Maar in Madrid haalde Chelsea de achterstand nog volledig op en kwam het zelfs op 0-3. Uiteindelijk dwong Rodrygo nog verlengingen af voor Real en de Koninklijke won nog de wedstrijd. Maar het toont dus wel aan dat Chelsea een achterstand van twee doelpunten tegen Real kan ophalen. Toen deden ze het in Madrid, waarom dan vanavond niet thuis?

Maar voetbal wordt niet op papier gespeeld, wel op het veld. En daar doet Chelsea het dit seizoen gewoon niet goed. Er zal zich een mirakel moeten voltrekken boven Stamford Brigde wil Chelsea z’n seizoen nog een beetje redden. Al is het daar eigenlijk al te laat voor.