De Lijn vraagt meer respect voor personeel in nieuwe campagne: “Van onze medewerkers blijf je af”

De Lijn vraagt in een nieuwe bewustmakingscampagne om hun medewerkers met respect te behandelen en de toenemende agressie tegen te gaan. Op de bussen en online worden daarom boodschappen verspreid van werknemers die getuigen over wat hen drijft in hun vrije tijd. “Want de medewerkers van De Lijn zijn meer dan hun job”, klinkt het bij de openbaarvervoermaatschappij.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat chauffeurs van De Lijn in 2022 te maken kregen met 1.255 gevallen van verbale agressie en 134 gevallen van fysieke agressie. In maart kreeg een buschauffeur in Genk nog rake klappen van twee agressieve passagiers. Een spontane stakingsactie bij De Lijn was toen het gevolg.

Alles samen werd ruim een vijfde meer feiten opgetekend dan in 2021. “Onze mensen moeten hun job onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren. Dat betekent dat zij in een veilige en aangename omgeving willen werken en recht hebben op respect”, onderstreept directeur-generaal Ann Schoubs.

Daarom wordt dinsdag een nieuwe bewustmakingscampagne gelanceerd om de toenemende agressie op het openbaar vervoer tegen te gaan. Die toont vier medewerkers, Ali, Dorien, Shana en Joost, die kernachtig vertellen wat hen drijft in hun vrije tijd. Ze willen ongehavend kunnen voetballen, zwemmen, koken, lezen en vogelspotten, net als elke andere burger. De campagne wordt gevoerd op 170 voertuigen, advertenties op sociale media en de andere communicatiekanalen van De Lijn.

“De kernboodschap is en blijft: van onze medewerkers blijf je af”, onderstreept Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Ik ondersteun als voogdijminister elk initiatief dat bijdraagt aan een veilige werkomgeving voor de medewerkers van De Lijn. Aandacht voor de waardigheid van de chauffeurs en controleurs hoort daar zeker bij.”