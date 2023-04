In tweede provinciale mocht het ongeslagen Zolder B de champagne laten knallen. Met nog twee wedstrijden voor de boeg in de play-ups, won het team van coach Corthouts met ruim verschil van Maasmechelen: 86-59. Samen met de broers Houben en de broers Pollers was Lukas Schepers (19) dit seizoen één van de drijvende krachten.