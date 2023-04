Trainersgeruchten: nieuw contract voor Kompany, Chelsea praat met Nagelsmann en Tottenham gaat voor een Spanjaard

Het huidige voetbalseizoen is nog lang niet voorbij, maar er wordt toch al met één oog naar het volgende gekeken. In Engeland dan vooral op trainersvlak.

Waar is Vincent Kompany volgend seizoen trainer? Onze landgenoot kan dinsdagavond kampioen spelen met winst bij Rotherham en de promotie naar de Premier League nog wat meer glans geven. Kompany maakt zijn reputatie dus meteen waar en werd daarom al meermaals gelinkt aan Tottenham, dat onlangs Antonio Conte op straat zette.

The Daily Mail bevestigt die geruchten: “Vincent Kompany is een van de namen die ze in Londen op hun verlanglijstje hebben staan. Hoewel er bij sommigen wat terughoudendheid is over zijn gebrek aan ervaring, steunen velen zijn aanstelling op lange termijn. Bij de Spurs hebben ze ook gezien dat de onervaren Mike Arteta Arsenal op een zucht van de titel heeft gebracht.”

De Britse krant stelt echter ook dat Burnley niet zomaar van plan is om Kompany te laten vertrekken. De Clarets zouden onze landgenoot dan ook een verbeterd contract willen aanbieden om hem bij de club te houden na de promotie.

© EPA-EFE

Ook Julian Nagelsmann wordt duchtig genoemd bij Tottenham, net als Luis Enrique. De twee worden ook genoemd bij Chelsea, waar Graham Potter op straat werd gezet na bijzonder tegenvallende resultaten in de Premier League.

De Spanjaard zou volgens The Times al een gesprek gehad hebben met de Blues, waardoor Tottenham snel zou willen handelen om de ex-bondscoach van Spanje in huis te halen. “Enrique wil zijn carrière herlanceren in Engeland en zou azen op de job bij Chelsea”, klinkt het. “Hij zou zelfs gehoopt hebben om dit seizoen al te kunnen beginnen.”

De BBC stelt echter dat Nagelsmann de topkandidaat is bij Chelsea en dat er gesprekken plaatsvonden met de man die onlangs werd buitengezet bij Bayern. De Duitser werkte bij RB Leipzig nog samen met Laurence Stewart en Christopher Vivell, respectievelijk sportief en technisch directeur bij Chelsea.