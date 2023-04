Ze kwam voor de boer, maar het draaide anders uit: Heidi uit ‘Boer zkt vrouw’ is samen met neef van Kevin

Hoewel het niets is geworden tussen frambozenboer Kevin en Heidi, zien ze elkaar nog geregeld. De deelneemster begon na ‘Boer zkt vrouw’ immers een relatie met Pieter, de neef van Kevin. Dat vertelt ze in Dag Allemaal.

Heidi rolde zondag opzichtig met de ogen toen boer Kevin zijn keuze bekendmaakte voor de romantische trip. Het werd tegen alle verwachtingen en raadgevingen - onder anderen van zijn moeder - in toch Jana. Elke en Heidi moesten dus naar huis. Heidi had Kevin vooraf gezegd dat ze liever niet meeging op romantische trip, want haar gevoelens waren louter vriendschappelijk. Maar ze hoopte wel dat hij voor Elke zou kiezen.

Het werd dus Jana. Heidi zegt dat ze twijfelt aan de oprechtheid van Jana’s gevoelens: “Wanneer Kevin in de buurt was, wist ze hem telkens met succes te charmeren. Maar als Kevin uit beeld verdween en zeker als er geen camera’s in de buurt waren, kregen we een andere Jana te zien. Dan leek het haar allemaal veel minder te interesseren.”

Intussen heeft Heidi nog verrassend nieuws: ze is ondertussen een halfjaar samen met Pieter, de neef van Kevin. Dat vertelt ze in Dag Allemaal. “Omdat Kevin weinig tijd had om frambozen te plukken tijdens de opnames, kwam Pieter een handje helpen. Na het keuzemoment van zondag, toen Elke en ik daar nog wat sipjes zaten, had ik ’n goed gesprek met Pieter. Een paar dagen later hebben we eens afgesproken en zijn we een koppel geworden.”

Heidi zegt nog dat Kevin fantastisch reageerde op dat nieuws. En dat ze elkaar nu geregeld zien op familiebijeenkomsten. Ook met Elke houdt Heidi een fijn contact.