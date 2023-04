Leah Thys: “Ik wil nog zo lang mogelijk in ‘Thuis’ spelen”

Actrice Leah Thys (77) wil de rol van Marianne Bastiaens in Thuis zo lang mogelijk blijven vertolken. Dat vertelt ze in de podcast De Thuis-ploeg op VRT MAX. Marianne is één van de vier

Toch straf: vier personages zitten al bijna dertig jaar in Thuis: Pol Goossen (alias Frank), Marleen Merckx (Simonneke), Annick Segal (alias Rosa) en Leah Thys (Marianne). Zij is de oudste van de vier en al ver over de pensioenleeftijd.

In de VRT-podcast De Thuis-ploeg zegt Leah Thys: “Het zal ooit wel stoppen voor mij, want het leven is eindig. Het hangt ervan af wat de schrijvers voor mij bedenken, en hoe mijn gezondheid evolueert. Niets duurt eeuwig, maar ik ga nog door zolang het kan. Het is altijd een plezier om naar de set te komen. Het sociale aspect van het werk vind ik erg belangrijk.”

Leah Thys zegt nog dat ze Monika Van Lierde – haar Thuis-dochter Ann – nog altijd mist op de set. “Door de tijd en de emoties die je in elkaar investeert tijdens opnames, voel je je soms bijna meer betrokken bij je televisiegezin dan bij je eigen familie. Samen spelen, schept een soort intimiteit. Je laat in elkaars ziel kijken: dat is het mooiste wat er is.”

De actrice verklapt ook nog dat haar personage Marianne duur gekleed is en dat zij dus effectief kleren van Armani draagt tijdens de opnames. “Ik wil enkel kledij dragen waarin ik me goed voel. Als ik me niet goed voel, dan speel ik niet goed. Ik word pas écht Marianne in mijn schoenen met hakken en vooral wanneer mijn lippen rood zijn.”