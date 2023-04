730.000 euro voor kunstgras en verbouwingen bij Genk VV

“De terreinen van Genk VV liggen in een bosrijke omgeving”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens. “Uitbreiding is niet mogelijk. Kunstgras biedt soelaas omdat het voor intensief gebruik beter geschikt is dan natuurgras.” Nog gaat de club de kleedkamers verbouwen en vernieuwen. In een latere fase volgt een uitbreiding van de kleedkamers en een nieuw inkomloket. Genk VV telt 26 voetbalploegen en bijna 400 leden. (cn)