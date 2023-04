Tourwinnaar Jonas Vingegaard blijft langer bij Jumbo-Visma: “Hij past perfect bij ons en drijft ons als ploeg ook tot het uiterste”

Tourwinnaar Jonas Vingegaard blijft tot en met ten minste 2027 in dienst van Team Jumbo-Visma. Het contract van de 26-jarige Deen is opengebroken en met drie jaar verlengd.

Vingegaard sloot zich in 2019 aan bij Team Jumbo-Visma. In 2020 maakte hij onderdeel uit van de ploeg die de Vuelta a España won met Primoz Roglic. In 2021 werd Vingegaard zelf tweede in de Tour de France en een jaar later wist hij die wedstrijd al te winnen.

“De ploeg en ik hebben een prachtig parcours afgelegd. Team Jumbo-Visma heeft me geholpen om mezelf te ontwikkelen tot de renner die ik nu ben. Ik voel me hier thuis en waardeer de kwaliteiten van het team en de medewerkers enorm. Iedere dag dagen we elkaar uit om nog beter te worden en ik weet dat ik hier mijn volledige potentieel kan benutten. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling hier voort te zetten en ben ervan overtuigd dat we samen een nog hoger niveau kunnen halen.”

Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo-Visma, kijkt eveneens met veel vertrouwen naar de toekomst: “Jonas past perfect bij ons: hij is leergierig en goed te coachen, maar drijft ons als ploeg ook tot het uiterste. Toen hij hier binnenkwam was hij een ongepolijste diamant. Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tourwinnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol.”

De Tour de France is ook dit jaar het hoofddoel voor Vingegaard, die dit seizoen al twee etappekoersen op zijn palmares bijschreef. “De Tour de France is iets speciaals. Het gevoel dat ik had op het podium in Parijs was ongelooflijk. Natuurlijk is het mijn doel om nog veel meer te winnen, zowel in de Tour als andere wedstrijden. Het betekent veel voor me dat ik nu al weet dat ik de komende vijf jaar voor Team Jumbo-Visma zal uitkomen. Die wetenschap geeft me bovendien mentale rust om me te kunnen voorbereiden op mijn doelen.”