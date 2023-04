Elf jaar geleden begon een zwaar zieke Nathalie met schrijven, nu heeft ze een mooi kinderboek klaar

Hasselt

Elf jaar geleden werd kleuterjuf Nathalie Hufkens (45) zwaar ziek. “Tijdens mijn ziekte zocht ik een middel om de tijd te doden en zo ben ik aan een boek begonnen”, vertelt Nathalie, alias Nanesa. Elf jaar later ligt het resultaat op de planken: ‘Oonya’, een kinderboek voor 10-plussers.

Nathalie Hufkens en Sigrid Coymans. — © raru

“Schrijven was toen een manier om te ontsnappen aan de harde realiteit van dat moment, een middel om de stress en de onrust van me af te zetten. Maar een schrijfster was ik opdat moment niet en het is pas nadat ik met een schrijfcoach ben gaan samenwerken dat ik de stiel onder de knie heb gekregen. Ik heb dan eerst een thriller geschreven en daarna heb ik ‘Oonya’ opnieuw vanonder het stof gehaald.” Oonya speelt zich af in een wereld vol fantastische wezens, het is een boek om bij weg te dromen, een boek voor kinderen die een moeilijke periode doormaken. Het boek werd prachtig geïllustreerd door medeauteur Sigrid Coymans.(raru)

Je kan het kopen via nanesa.org en in de Hasseltse boekhandels. De prijs bedraagt 21,50 euro