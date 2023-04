Vijftien Limburgse plekjes en afhaalmanden voor een heerlijke picknick tussen de bloesems

Jorishoeve in Gingelom

Een gedekte tafel tussen de appel- en perenbomen, een mandje vol lekkere streekproducten en het zonnetje op je snoet. De picknickformule van Jorishoeve vind je nergens anders! Met een origineel transport word je naar een idyllisch plekje in de boomgaard van het fruitbedrijf gebracht waar je de hele middag lang gezellig kan tafelen. Appelsap van eigen teelt, broodjes, wraps belegd met streekproducten, een frisse pastasalade en een verrassingsdessert: je vindt het allemaal in je picknickmand. Grote honger? Ga dan voor de luxe picknick en krijg er nog een Haspengouws aperitief en een aperobox bij. Voor de gewone formule betaal je 27 euro per persoon, de uitgebreide mand kost 35 euro. Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen voor 15 euro smullen van een minipicknick.

Jorishoeve, Boekhoutstraat 35 in Gingelom. Jorishoeve is enkel open op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 22 uur. Reserveer je picknick via www.jorishoeve.be/picknick

Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen

Naast het vlonderpad, in de schaduw van de fruitbomen of pal onder de lentezon. Kies zelf je favoriete plekje uit in en rond de Landcommanderij Alden Biesen en bestel er een lekkere picknick bij. Je kan kiezen uit zes verschillende picknickformules vanaf 15,50 euro per persoon. De kaaspicknick van Kaazus, het streekproductenmandje met versgeperst appelsap, broodjes, beleg, peperkoek en streekfruit of een mandje op kindermaat met chocomelk, hagelslag en snoepjes. Ook voor de vegetariërs en glutenvrije eters is er een aangepast assortiment. Iets te vieren? Je kan elke formule upgraden met een fles Haspengouwse wijn of met een luxepakket met lekkere extra’s. Bestek, bordjes, servetten en een picknickdeken kan je samen met je picknickmand afhalen aan het toeristisch onthaal van Alden Biesen.

Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Bestel je mand 3 dagen op voorhand via www.visitbilzen.be/picknick-tussen-de-bloesems

Haspengouw Per Fiets in Kortessem

Picknicken op een top secret locatie tussen de bloesems? Bij Haspengouw Per Fiets, bij vakantiewoning de Pluktuin, kennen ze de beste geheime plekjes. Huur een e-bike en trap aan de hand van een routebeschrijving, kaart én leuke video richting één van de hidden gems in de streek. Ben je met zes personen of meer? Dan vind je verscholen tussen de fruitbomen een mooi gedekte tafel gevuld met broodjes, eitjes, stroop, fruit, vlaai en nog veel meer lokaal lekkers. Ben je met minder, dan kan je de picknickmand gewoon meenemen in je fietstas. Je kan de elektrische fietsen huren vanaf 8 uur ‘s morgens en terugbrengen tot 20 uur ‘s avonds. Voor een e-bike betaal je 35 euro per dag, de picknick op geheime locatie kost 38 euro per persoon. Een unieke ervaring, dat is het sowieso!

Haspengouw Per Fiets, Opeindestraat 94 in Kortessem (vlak bij fietsknooppunt 121). Reserveer op tijd via www.haspengouwperfiets.be

Eve’licious in Sint-Truiden

Bij Eve’licious in Sint-Truiden maken ze niet alleen yummy picknickmanden, ze tippen je ook de mooiste picknickparels in heel Haspengouw. Zo kan jij het allerleukste plekje claimen om je picknickdeken uit te leggen. En ook de inhoud van je mand is niet mis: voor 20 euro smul je van verse aardbeien, nacho’s met dip, groentjes met hummus, bananenbrood en zelfs een pastasalade en wrap naar keuze per persoon. Voor een meerprijs van 6 euro krijg je er nog lekkere extra’s bij, zoals popcorn salted caramel, miniquiche met zoete aardappel en focaccia. Voor de kindjes is er een aangepast picknickmandje voor 14,50 euro. Elke meeneembox bevat borden, bestek, glazen en servetten (100% recycleerbaar!) en een handige map met de leukste picknickplekjes. Wat moet je dan zelf nog meenemen? Iets lekkers om te drinken én je goed humeur!

Eve’licious, Meigaar 1 in Sint-Truiden. Gesloten op maandag en zondagnamiddag. Bestel drie dagen op voorhand via www.evelicious.be of via 0471 74 96 30. De picknickbox kan worden afgehaald of geleverd worden op een adres of picknicklocatie naar keuze

PJ Fruit in Stevoort

Nog zo’n geweldige picknickspot: bij PJ Fruit in de Stevoortse velden. Met een picknickmandje boordevol lekkere streekproducten ga je op zoek naar een gezellig plekje in de boomgaard van het fruitbedrijf. Gooi je picknickdeken uit en smul van stroop, confituur, appelgranola en appelsap van eigen teelt, hoevehesp van de lokale slager, honing recht van bij de imker en verse broodjes van de warme bakker. In elke mand zit ook verfrissend tafelwater met appel, kaneel, steranijs en kardemom. Koffie, thee of bubbels kan je als supplement bijbestellen. De picknick kost 23 euro per persoon, kinderen onder de twaalf jaar krijgen 10 euro korting.

PJ Fruit, Kozenstraat 77 in Stevoort. Bestel je mand via www.pjfruit.weebly.com

NOEN in Sint-Truiden

Zin in een verse en gezonde picknick? Dan zit je goed met de picknickbox voor twee van NOEN in Sint-Truiden. Het restaurant werkt uitsluitend met superverse seizoensproducten, waardoor de inhoud van de box altijd een (aangename) verrassing is. Op de website licht het restaurant al een tipje van de sluier. Verwacht je aan lekkers zoals focaccia met huisbereide dips, quiche van de chef, pastasalade van orzo, huisgemarineerde zalm en veel meer voor 50 euro. Grote eters kunnen ook nog kiezen uit extra takeaway gerechten en desserts op de kaart. Tip van het huis: de kazen van Freddy Fromages zijn een echte aanrader.

NOEN, Luikersteenweg 257 in Sint-Truiden. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur, op donderdag open tot 23 uur. Bestellen kan via de webshop of via 011 18 59 21. Info: www.noenrestaurant.be

PicknickPoint op meerdere locaties

Een superverse picknickmand bestellen kan ook gemakkelijk online. Surf naar picknickpoint.be en scroll door de leukste picknickspots in Haspengouw, van het Doorkijkkerkje in Borgloon tot Abdijsite Herkenrode in Hasselt. Tof plekje gevonden? Elk PicknickPoint wordt beheerd door een lokale uitbater en biedt dus verschillende picknickpakketten aan. Check het aanbod, de prijs en de exacte locatie allemaal online en plaats daarna je bestelling op een dag en uur naar keuze. Je kan het mandje ter plekke afhalen en indien mogelijk ook laten leveren. Appeltje, eitje!

Info: www.picknickpoint.be

De Bottelarij in Wellen

Bij De Bottelarij in Wellen bestel je een originele picknickmand voor twee. Proef van homemade speciallekes zoals wortel- en pompoenbrood, kaasvlecht, calzone met champignons en speculaas- en chocoladebollekes. Ook broodjes, kazen, fijne vleeswaren, huisgemaakte confituur en verse smoothies zitten in de mand. Als je dan nog een plekje over hebt, zijn er nog pannenkoeken en oma’s rijstpap met bruine suiker. Een flesje cava krijg je er standaard bij. Honger (of dorst) gekregen? Maak tijdens je fietstocht zeker een ommetje langs knooppunt 149 en haal voor 60 euro je mand af bij het eetcafé.

De Bottelarij, Ulbeekstraat 21 in Ulbeek (Wellen). Open van donderdag t.e.m. zondag van 11 tot 21 uur, op woensdag open van 11 tot 18 uur. Bestel je mand via www.debottelarij.be.

Brouwerij Wilderen in Sint-Truiden

Streekbiertje bij je picknick? Eén adres! Bij Brouwerij Wilderen bestel je een picknickmand voor twee personen vol lekkers zoals Wilderense Hopkaas en stokerijbrood met brie, serranoham en boerenpaté. Je krijgt ook vier bonnetjes voor een lekker Wilderen-biertje van ‘t vat naar keuze en een gedecoreerde fles Tripel Kanunnik om mee naar huis te nemen. Bestel een mand voor 50 euro, kies een gezellig plekje uit op de zitweide van de brouwerij en genieten maar!

Brouwerij Wilderen, Wilderenlaan 8 in Sint-Truiden. Open van maandag t.e.m. donderdag van 12 tot 19 uur, op vrijdag en zaterdag van 12 tot 1 uur en op zondag van 12 tot 21 uur. Bestel eerst je picknickbon via de webshop en reserveer de juiste datum via picknick@brouwerijwilderen.be. Info: www.brouwerijwilderen.be

Cosmocafé in Sint-Truiden

Zin in een actief dagje tussen de bloesems? Spring op je fiets, huur een Vespa of zoek een leuke wandelroute en bestel een ‘Cosmo on the way’. Geen cocktail, maar een lekkere takeaway picknick van Cosmocafé in Sint-Truiden. Wat krijg je mee? Een handige gekoelde rugzak met een fles water, vers fruit, spicy sambal kaas, chorizo, serranoham, homemade quiche en om af te sluiten nog twee stukjes cake. Allemaal voor 45 euro per twee personen. Voor de kleintjes is er een picknick van 15 euro met vers sap van PIPO, zachte broodjes, donuts met smarties en voor extra entertainment een kleurplaat met potloodjes. Haal je rugzak af bij het restaurant en je bent klaar voor een lekkere tocht door Haspengouw.

Cosmocafé, Grote Markt 66 in Sint-Truiden. Op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag open van 10.30 tot 23 uur, op vrijdag van 10.30 tot 1 uur ‘s nachts en zaterdag van 8.30 tot 1 uur ‘s nachts. Bestel je picknick via info@cosmocafe.be of 011 96 44 34. Info: www.cosmocafe.be

Nog meer leuke picknickplekjes?

- De Speelboomgaard in Borgloon, Romeinse Kassei in Grootloon (Borgloon). Tussen fietsknooppunten 151 en 155. Ook de blauwe wandelroute van greenspot Grootloon passeert hier.

- ‘t Speelhof in Sint-Truiden, Speelhoflaan 5 in Sint-Truiden. Aan fietsknooppunt 189. Op de wandelroute van Verborgen Moois ‘t Speelhof.

- Hemelspark in Kortessem, Opeindestraat in Kortessem. Startpunt van de wandelingen in het Bellevuebos.

- Speel- en picknickweide Den Lindenbosch, Lindestraat 93 in Alken. Tussen fietsknooppunten 174 en 178.

- Het Doorkijkkerkje in Borgloon belooft een picknick met een weids uitzicht over de omgeving. Een hemelse picknickplek is Helsheaven. Aan deze zwevende kapel op het hoogste punt van Helshoven staat in de schaduw een supergezellige picknickbank.