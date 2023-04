Stekjes of plantjes te veel? Bij Maria (62) kan je ze omruilen in haar plantenkastje

Te veel stekjes thuis of gewoon op zoek naar nieuwe plantjes? In Lommel kan je ze ruilen bij het plantenruilkastje van Maria Brusselaers. Dat kastje is sinds zaterdag officieel geopend.

Zaterdag stond de koffie klaar bij Maria Brusselaers. Zo wilde ze officieel haar plantenruilkast in Stee 13 openen. “Ik heb zelf al vaker planten en stekjes geruild”, vertelt Maria (62). “Omdat ik zelf te veel plantjes had, gaf ik er regelmatig weg. Het spookte al even door mijn hoofd om zelf een plantenruilkast te zetten. Ik heb vaak stekjes te veel en het is zo jammer om die weg te gooien.”

Aardbeien en kerstomaatjes

Het concept van de plantenruilkast is vrij eenvoudig. “Je neemt een stekje of plant mee en je laat een andere plantje of stekje achter”, legt Maria uit. “Het aanbod in de kast is divers. Hopelijk blijft dat ook zo en brengen de mensen die planten komen ruilen ook andere leuke stekjes mee. Planten schenken kan ook altijd.”

De broers Weylin (11) en Spike (18) Bergmans kwamen ook stekjes ruilen voor andere planten. “Ik zag het op Facebook en vind het een erg leuk idee”, vertelt Spike. “Ik kom samen met mijn broer een stekje brengen en dan nemen we een ander plantje mee. We ruilden een soort van sanseveria en klimop voor een stekje van een aardbeienplant en kerstomaatjes.” (nma)