Binnenkort ook bij ons op de snelweg: de Zeekr

China zet massaal in op de productie van eigen elektrische wagens, die moeten concurreren met het Amerikaanse Tesla en andere buitenlandse producenten van elektrische auto’s. Heel wat van die Chinese elektrische modellen maken evenwel ook de oversteek naar Europa.

Dat is dus ook het geval voor Zeekr. Het merk maakte het nieuws bekend tijdens het autosalon van Shanghai. Zeekr is pas sinds 2021 op de markt in China en mikt op premiumklanten.

Tegen eind dit jaar zullen twee modellen worden verkocht in Zweden en Nederland, later volgen andere landen. De Europese zetel komt in Amsterdam, een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het Zweedse Göteborg.

Moederbedrijf is de Chinese autoreus Geely, onder meer bekend als eigenaar van Volvo.