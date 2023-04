Luca Brecel treft drievoudig wereldkampioen Mark Williams op WK snooker, de man die ooit naakt ging op een persconferentie

Brecel had zich zaterdagavond al verzekerd van een ticket voor de achtste finales. Hij won na een thriller met 10-9 van de Engelsman Ricky Walden (WS 24) en stootte zo voor het eerst in zes deelnames door op het WK snooker in het Engelse Sheffield.

Met de 48-jarige Williams krijgt de twintig jaar jongere Brecel vanaf donderdag een heel ervaren opponent tegenover zich. “The Welsh Potting Machine” debuteerde al in 1997 in het legendarische Crucible Theatre en won er drie keer de wereldtitel: in 2000, 2003 en 2018. Vorig jaar haalde Williams nog de halve finales, waarin hij nipt de duimen moest leggen voor de Engelsman Judd Trump (16-17). Die verloor vervolgens de finale van zijn landgenoot Ronnie O’Sullian.

Diezelfde O’Sullivan is mogelijk de tegenstander van Williams of Brecel in de kwartfinales. De zevenvoudig wereldkampioen en nummer 1 op de ranking moet eerst nog afrekenen met de Iraniër Hossein Vafaei (WS 23).

“Het wordt zeker een lastige wedstrijd”, zegt Williams over de match tegen Brecel in een reactie aan World Snooker Tour. “Hij presteert hier goed, maar ik maak mij geen zorgen over Luca of wie dan ook in het toernooi. Ik moet gewoon mijn uiterste best doen en trachten te winnen. Lukt dat niet, dan schud ik hem de hand en wens hem veel succes.”

Naakt

Vijf jaar geleden kroonde Williams zich voor de derde keer tot wereldkampioen. Toen trok hij al z’n kleren uit om naakt een persconferentie te geven. Dat wil hij deze keer niet meer doen. Het WK, z’n 25ste intussen al, is alweer een beetje van moeten.

“Ik heb nog nooit iets gevoeld bij The Crucible en zal dat ook nooit voelen”, zei hij op gekende wijze voor het WK. “Maar dat is niet alleen hier hoor, het is overal. Ik heb nog nooit zin gehad om een toernooi te spelen. Het enige wat hier belangrijk aan is, is dat het prijzengeld het hoogst is van heel het jaar. Voor de rest doe je gewoon overal zo goed mogelijk jouw best.”