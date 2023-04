LIVE. Gemeenteraad Genk buigt zich over zelfreinigende toiletten en O-parade

Op de agenda staan onder meer de subsidiëring van kunstgrasveld en verbouwingen bij Genk VV. Nog zullen de raadsleden het hebben over het plaatsen van ondergrondse containers in de Hoefstadstraat en Vennestraat en over het gebruik van zelfreinigende toiletten op openbaar domein. Raadslid Gaby Colebunders (pvda) heeft drie agendapunten ingediend. Zo wil hij dat de stad zich schaart achter de erkenning van 8 mei als officiële feestdag, heeft hij vragen over stof dat vrijkomt bij de afbraak van appartementen in Kolderbos en wil hij weten hoeveel gezinnen verwarmen met accumulatiekachels. Cindy Machiels (N-VA) ijvert ervoor dat de stad plaatsen voorziet in de tribune voor mensen die nood hebben aan een prikkelarme omgeving tijdens de jaarlijkse O-parade. (cn)