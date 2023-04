Burn-out vermijden? Kies de juiste baas

De impact van je leidinggevende op je welzijn is groot. Zo bepaalt de stijl van leidinggeven tot 32 procent van het mentaal welzijn en tot 24 procent van de mate waarin medewerkers goed presteren. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-adviseur Securex en KU Leuven bij 1.364 loontrekkende werknemers.

Niet meer dan een derde van de leidinggevenden op de Belgische arbeidsmarkt hanteert een ondersteunende leiderschapsstijl die een burn-out bij werknemers voorkomt. Het onderzoek definieert drie verschillende profielen van leidinggevenden met wie werknemers in contact komen: ondersteunend, toxisch en ongedefinieerd leiderschap.

“Goede leiders bieden autonomie, zorgen voor verbondenheid en geven medewerkers mogelijkheden om zich competent te voelen”, zo klinkt het.

Lees ook: 10 eigenschappen waar een goede baas aan moet voldoen

Toxisch

5 procent van de werknemers heeft een toxische leidinggevende. De gevolgen daarvoor laten zich raden: meer dan de helft van hen (54 procent) loopt risico op een burn-out en meer dan een op de drie (38 procent) kan elk moment uitvallen.

Een groot verschil met die andere leiderschapsstijl: van de 33 procent werknemers met een leidinggevende die een goede en ondersteunende stijl hanteert, loopt slechts 1 procent risico op ernstige burn-outklachten.

Voor Anja Van den Broeck, professor management en motivatie aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven, is het duidelijk: “Toxisch leiderschap moet absoluut vermeden worden. Bovendien is toxisch leiderschap besmettelijk, zo benadrukt Van den Broeck. “Zeker in het geval van een toxische zaakvoerder of CEO.”

Zit jij in een giftige werkomgeving? Herken de signalen!

Vertrekken

De impact is groot, niet alleen voor de individuele medewerker, maar voor de hele organisatie. “Als organisaties niet ingrijpen, kan dit escaleren tot een brede toxische cultuur in de hele organisatie”, stelt ze.

“In de huidige war for talent is dat geen goede zaak aangezien werknemers vaak vertrekken wegens hun leidinggevende. En zelfs als ze toch blijven, zorgt een toxische werkcultuur niet voor ambassadeurs die helpen om nieuwe mensen aan te trekken.”

Eerste hulp bij burn-out: een praktische gids

Bron: Jobat.be